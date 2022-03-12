Dibeybe'nin hükümeti devretmek için cumhurbaşkanlığı adaylığını şart koştuğu iddia edildi - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa hükümetine görevi devretmesi için seçimlerde cumhurbaşkanlığı adayı olmayı şart koştuğu öne sürüldü.

Bingazi merkezli 218 televizyon kanalının iddiasına göre Dibeybe'nin şartının kabul edilmesi durumunda Başağa'nın Pazartesi başkent Trablus'ta görevi devralabileceği iddia edildi.

Öte yandan Dibeybe ve Başağa'nın Türkiye'nin arabuluculuğunda bir görüşme gerçekleştireceği de savunuldu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.