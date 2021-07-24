Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora

Sponsorlu videoda Soner "StarScreen" Kaya, Tolga "Serin" Ölmez ve Anıl "HolyPhoenix" Işık yer aldı.

StarScreen:

"Bu hafta Dark Passage ve Team Aurora ile oynuyoruz. 2-0 yapıp playoff'lara daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz."

Serin:

"Bu hafta Aurora ve Dark Passage'a karşı maçlarımız var, keyifli maçlar olacak. 2-0 bir hafta bizi bekliyor."

HolyPhoenix:

"Bu hafta DP ve Aurora ile oynuyoruz. Şu anda ilk amacımız playoff'lara kalmak tabii ki, bu hafta bizim için önemli bir hafta. 2-0 yapabileceğimiz bir hafta, onlara karşı bir kere kazandık bu hafta da kazanacağız."

Oyuncuların röportajlarından sonra bugün IW vs DP karşılaşması saat 16: 00'da oynandı ve galip gelen taraf fastPay Wildcats ekibi oldu. Bu galibiyet ile birlikte 5 galibiyet - 8 mağlubiyet'e ulaşan ekip yarın Team Aurora ile oynayayacak.