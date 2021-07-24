Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora - Son Dakika

Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora

Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora
Son Güncelleme: 29.07.2021 00:48

fastPay Wildcats'ın Twitter üzerinden yayınladığı, Doritos'un sunduğu Dibine Kadar Kazan serisinde bu hafta Dark Passage ve Team Aurora konuşuldu.

Sponsorlu videoda Soner "StarScreen" Kaya, Tolga "Serin" Ölmez ve Anıl "HolyPhoenix" Işık yer aldı.

StarScreen:

"Bu hafta Dark Passage ve Team Aurora ile oynuyoruz. 2-0 yapıp playoff'lara daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz."

Serin:

"Bu hafta Aurora ve Dark Passage'a karşı maçlarımız var, keyifli maçlar olacak. 2-0 bir hafta bizi bekliyor."

HolyPhoenix:

"Bu hafta DP ve Aurora ile oynuyoruz. Şu anda ilk amacımız playoff'lara kalmak tabii ki, bu hafta bizim için önemli bir hafta. 2-0 yapabileceğimiz bir hafta, onlara karşı bir kere kazandık bu hafta da kazanacağız."

Oyuncuların röportajlarından sonra bugün IW vs DP karşılaşması saat 16: 00'da oynandı ve galip gelen taraf fastPay Wildcats ekibi oldu. Bu galibiyet ile birlikte 5 galibiyet - 8 mağlubiyet'e ulaşan ekip yarın Team Aurora ile oynayayacak.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora - Son Dakika
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