Sponsorlu videoda Soner "StarScreen" Kaya, Tolga "Serin" Ölmez ve Anıl "HolyPhoenix" Işık yer aldı.
"Bu hafta Dark Passage ve Team Aurora ile oynuyoruz. 2-0 yapıp playoff'lara daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz."
"Bu hafta Aurora ve Dark Passage'a karşı maçlarımız var, keyifli maçlar olacak. 2-0 bir hafta bizi bekliyor."
"Bu hafta DP ve Aurora ile oynuyoruz. Şu anda ilk amacımız playoff'lara kalmak tabii ki, bu hafta bizim için önemli bir hafta. 2-0 yapabileceğimiz bir hafta, onlara karşı bir kere kazandık bu hafta da kazanacağız."
Oyuncuların röportajlarından sonra bugün IW vs DP karşılaşması saat 16: 00'da oynandı ve galip gelen taraf fastPay Wildcats ekibi oldu. Bu galibiyet ile birlikte 5 galibiyet - 8 mağlubiyet'e ulaşan ekip yarın Team Aurora ile oynayayacak.
Son Dakika › Gamegar › Dibine Kadar Kazan serisinde bu haftanın konusu DP ve Team Aurora - Son Dakika