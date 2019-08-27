Son Dakika Haberleri: DiCaprio'dan Amazon ormanları için 5 milyon dolar
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DiCaprio'dan Amazon ormanları için 5 milyon dolar

57 dakika önce

DiCaprio'nun kurduğu çevre örgütü olan Earth Alliance'tan yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 5 milyon dolar bağış yapılacağı bildirildi.

DiCaprio'dan Amazon ormanları için 5 milyon dolar, System.String[]

DiCaprio'nun kurduğu çevre örgütü olan Earth Alliance'tan yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 5 milyon dolar bağış yapılacağı bildirildi.


Açıklamada fonun doğrudan yerel ortaklara ve Amazon'u koruyan yerlilere verileceği belirtildi.


Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçrayan yangınlar çoğu Brezilya'da olmak üzere 2 bin 500 noktada devam ediyor. Güney Amerika'nın kuzey bölgesinde Amazon havzasını kaplayan yağmur ormanları 5 buçuk milyon kilometrelik alanıyla çeşitli egzotik bitki örtüsü ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.


Dünya oksijeninin yüzde 20'sini karşılayan Amazonlar, yeryüzü yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.

Brezilya, Paraguay, Amazon, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:54 
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