DiCaprio'dan Amazon ormanları için 5 milyon dolar

DiCaprio'nun kurduğu çevre örgütü olan Earth Alliance'tan yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 5 milyon dolar bağış yapılacağı bildirildi.



Açıklamada fonun doğrudan yerel ortaklara ve Amazon'u koruyan yerlilere verileceği belirtildi.



Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçrayan yangınlar çoğu Brezilya'da olmak üzere 2 bin 500 noktada devam ediyor. Güney Amerika'nın kuzey bölgesinde Amazon havzasını kaplayan yağmur ormanları 5 buçuk milyon kilometrelik alanıyla çeşitli egzotik bitki örtüsü ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.



Dünya oksijeninin yüzde 20'sini karşılayan Amazonlar, yeryüzü yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.