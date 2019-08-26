Son Dakika Haberleri: DiCaprio'dan Amazonlar'a 5 milyon dolar bağış
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DiCaprio'dan Amazonlar'a 5 milyon dolar bağış

1 saat önce

Ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Amazonlar'ı kurtarmak için 5 milyon dolar bağışladı.

Ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Amazonlar'ı kurtarmak için 5 milyon dolar bağışladı. Instagram hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan Oscar ödüllü yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio, tamamı Amazon Orman Fonu'na kalmak üzere bir yardım kampanyası başlattı. Geçen ay DiCaprio tarafından oluşturulan ve hayırseverler Laurene Powell Jobs ile Brian Seth'in de desteklediği Earth Alliance isimli topluluk Amazon Orman Fonu'nun web sitesi aracılığıyla yardım kampanyasına destek verdi. DiCaprio, paranın tamamının şu anda bölgede tahribata neden olan yangına karşı Amazon'da yaşamın sürdürülebilirliğini ve biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan yerli topluluklara ve diğer yerlilere gideceğini açıkladı. Alliance, ayrıca Brezilya yağmur ormanlarının onarılmasına yardımcı olacak bağışlar talep etti. DiCaprio, "Dünyanın ciğerleri" olarak bilinen Amazonları restore etmek ve korumak için başlattığı kampanyada sosyal ağlar aracılığıyla, hayranlarını da bu önemli göreve katkıda bulunmaya davet etti. Ayrıca "bağışlarınızın yüzde 100'ü Amazon'u korumak için çalışan insanlara gidecek" diye söz verdi.

(İHA)

Instagram, Amazon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
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