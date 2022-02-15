DiCaprio'nun yeni aşkı! İşte Titanik filminin kedili versiyonu - Son Dakika

Büyük ilgiyle izlenen Titanik filminin kedili versiyonu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Filmin en çok bilinen sahnelerine ve başrollerden Kate Winslet'ın yerine 'Lizzy' isimli siyah kedilerini yerleştirdi

KATE YERİNE LİZZY

Film yapımcısı Tibo Charroppin ve animatör Olivia Boone'un Titanic filmi için hazırladıkları parodi video viral oldu. İkili, filmin en çok bilinen sahnelerine ve başrollerden Kate Winslet'ın yerine 'Lizzy' isimli siyah kedilerini yerleştirdi ve videoyu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladı.

"FİKİR OLDUKÇA DOĞAL GELDİ"

Hazırladıkları videoyla ilgili Bored Panda'ya konuşan ikili,"Fikir oldukça doğal geldi. Kedimizi ve yeşil ekranımızı eğlenceli ve aptalca bir şekilde birleştirmenin yollarını düşündük. Lizzy'yi bir filmdeki mevcut görüntülere koymak en mantıklısıydı." sözlerine yer verdi.

İkilinin ayrıca, Titanic'in yanında 25 milyon izlenen 'Godzilla vs. Kedi' ile 4 milyondan fazla izlenen 'Jurassic Parc ama kedili' gibi başka parodi videoları da bulunuyor.