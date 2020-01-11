Dick Advocaat, Beşiktaş'tan transfer yapıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Dick Advocaat, Beşiktaş'tan transfer yapıyor! - Son Dakika Spor

Dick Advocaat, Beşiktaş'tan transfer yapıyor!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat, transferde Beşiktaş'ı bekliyor.

Dick Advocaat, Beşiktaş'tan transfer yapıyor!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat, transferde Beşiktaş'ı bekliyor.


Tecrübeli teknik adamın transfer listesinde Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens bulunuyor. Hollanda basınının haberine göre Advocaat, özellikle Türkiye'de bulunduğu dönemde oldukça beğendiği Oğuzhan'ı Feyenoord'da görmek istiyor.


Takımın yaratıcı eksikliğini Oğuzhan ile doldurmak isteyen Advocaat'ın transfer için ısrarcı olduğu belirtildi. Oğuzhan'ın da Hollanda'ya gitmeye sıcak baktığı kaydediliyor.


LENS İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ


Öte yandan Advocaat, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Jeremain Lens için de beklemeye geçti. 32 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek isteyen


Feyenoord, Beşiktaş'tan gelecek cevabı beklemeye geçti. Hollanda ekibi, bu transfer için bonservis ücreti ödemek istemiyor.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...


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Dick Advocaat, Feyenoord, Hollanda, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:33 
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