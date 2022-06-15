Dicle Barajı'nda su altı temizliği yapıldı - Son Dakika
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Dicle Barajı'nda su altı temizliği yapıldı

15.06.2022 12:33
Dicle Barajı'nda su altı temizliği yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani ilçesine su temin eden Dicle Barajı'nda yer alan pompa istasyonunu temizlik ve bakımını balıkadamlar ile yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani ilçesine su temin eden Dicle Barajı'nda yer alan pompa istasyonunu temizlik ve bakımını balıkadamlar ile yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere kaliteli içme suyu temin etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezi, ilçeler ile kırsal mahallelere içme suyu ulaştırmak için son teknolojik ekipmanlarla alanında uzman personeli görevlendiren DİSKİ, ulaşmada zorluk yaşadığı yerler için alternatif çözümler üretiyor.

DİSKİ, içme suyunun kalitesini artırmak için görevlendirdiği Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı balıkadamlar, Ergani ilçesine su temin eden Dicle Barajı'nda bulunan pompa istasyonunun su alma yapısının bakım ve temizliğini yaptı.

Tam teçhizatlı balıkadamlar, su altında pompa istasyonunun temizliğini ve krepin ağzının kontrollünü sağladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, su alma yapısı pompa istasyonunun uç kısmında krepinin dış yüzeyini zebra midyeler, oluşan yosunlaşmalar ve tortulardan arındırarak su akışının daha sağlıklı şekilde yapılmasını sağladı.

Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, vatandaşlara 24 saat kesintisiz su sağlamak ve suyun kalitesini üst seviyede tutmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 3 saat süren zorlu çalışmanın DİSKİ'ye birçok avantaj sağladığını vurgulayan Tutşi, balıkadamlar marifetiyle yaptıkları temizlik ve bakımın su basan pompaların verimini artırdığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dicle Barajı'nda su altı temizliği yapıldı - Son Dakika

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