Son Dakika Haberleri: Dicle Barajı'nın Kopan Kapağının Yerine 200 Tonluk Yeni Kapak

Dicle Barajı'nın Kopan Kapağının Yerine 200 Tonluk Yeni Kapak

4 saat önce

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle 270 milyon metreküp fazla olan suyun tahliye edilmesi için açılmaya çalışılırken, kopan Dicle Barajı'ndaki kapağın yerine, 200 tonluk yeni kapağın takılması için çalışma başlatıldı.

Dicle Barajı'nın Kopan Kapağının Yerine 200 Tonluk Yeni Kapak, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle 270 milyon metreküp fazla olan suyun tahliye edilmesi için açılmaya çalışılırken, kopan Dicle Barajı'ndaki kapağın yerine, 200 tonluk yeni kapağın takılması için çalışma başlatıldı.

Eğil'de, aşırı yağış nedeniyle fazla suyun tahliyesi için 13 Aralık'ta dolusavakta açılmaya çalışılan 3 kapaktan 1'i, yerinden söküldü. Bunun üzerine barajdan tahliye olan tonlarca suyun döküldüğü Dicle Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesiyle Dicle Nehri'nin aktığı Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçesiyle Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde çok sayıda iş yerini su bastı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde de su baskını meydana geldi. Barajda tahliye edilmesi gereken 270 milyon metreküp suyun büyük bölümü, Dicle Nehri'ne aktı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 7 TIR'la Ilısu Barajı'ndan Eğil ilçesine getirilen 200 tonluk yeni kapağın montajı için çalışma başlatıldı. Suyun tahliyesinin tamamlanması için dolusavaktaki diğer 2 kapak da açıldı. Suyun tamamen tahliyesinin ardından yeni kapağın montajı yapılacak. Barajdan, Dicle Nehri'ne akan 270 milyon metreküp suyun ise 3 ayda birikeceği belirtildi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:49 Kaynak: DHA

Eğil, Diyarbakır, Dicle Barajı, Dicle, Güncel
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