Dicle'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen etkinliğe Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkan Vekili Ferat Ay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Emniyet Amir Vekili Ali Yağdaş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Sinan Bingöl, çok sayıda kurum amiri, asker, polis, öğretmen ve öğrenci katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen kutlama etkinliğinde, Atatürk anıtına kaymakamlık ve belediye çelenkleri bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Gökhan Toprak, günün anlam ve önemini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Tören sonrası Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, makam odasında yapılan tebrikleri kabul etti. - DİYARBAKIR