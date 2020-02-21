Dicle'de açılacak tekstil fabrikası bin kişiye iş kapısı olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle'de açılacak tekstil fabrikası bin kişiye iş kapısı olacak - Son Dakika Ekonomi

Dicle'de açılacak tekstil fabrikası bin kişiye iş kapısı olacak

7 saat önce

İş adamı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde tekstil fabrikası kurulacağını, fabrikanın da 500 ila bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Dicle'de açılacak tekstil fabrikası bin kişiye iş kapısı olacak, System.String[]

İş adamı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde tekstil fabrikası kurulacağını, fabrikanın da 500 ila bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.


Diyarbakır iş adamları Şahismail Bedirhanoğlu ile Edip Ünver, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin'i ziyaret etti. Kaymakam Demirçin, ziyaretleri sırasında yardıma muhtaç çocuklara bot ve mont dağıtan Bedirhanoğlu ve Ünver'e teşekkür etti.


Kendilerini kabul etmelerinden dolayı Kaymakam Demirçin'e teşekkür eden Bedirhanoğlu, Dicle'de istihdama yönelik olarak bir fabrika kurulacağı müjdesini verdi. Bedirhanoğlu, "Bu Dicle için çok önemli bir proje. Projenin hayata geçmesi ile en az 500 kişi çalışacak. Bu konuda kaymakam beyin ve firma yetkililerinin çalışmaları takdire şayandır. Firma yetkilileri bunu yapabileceklerini söylediler. Umarım bu gerçekleşir, 500 ile bin kişi arasında tekstil ve konfeksiyon atölyelerinde çalışacak. Bu da Dicle'ye ve ilçe ekonomisine büyük bir katkı olur" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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