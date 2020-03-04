Dicle'de 'dinimizde güzel ahlak' konferansı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, Necati Ceylan Anadolu Lisesi öğrencilerine 'dinimizde güzel ahlak' konulu konferans verdi.



Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Müftü Akın, Necati Ceylan Anadolu Lisesi Müdürü Zülküf Söker, öğretmen ile öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Akın, İslam dininin gayesinin tevhid inancını, bütün insanların gönüllerine nakşetmeleri ve onların güzel ahlak sahibi fertler olması olduğunu söyledi. Akın, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle öğrencilere güzel ahlakı anlattı.



Konferans daha sonra soru ve cevap şeklinde devem etti. - DİYARBAKIR