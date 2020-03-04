Dicle'de 'dinimizde güzel ahlak' konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle'de 'dinimizde güzel ahlak' konferansı - Son Dakika

Dicle'de 'dinimizde güzel ahlak' konferansı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, Necati Ceylan Anadolu Lisesi öğrencilerine 'dinimizde güzel ahlak' konulu konferans verdi.

Dicle'de 'dinimizde güzel ahlak' konferansı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, Necati Ceylan Anadolu Lisesi öğrencilerine 'dinimizde güzel ahlak' konulu konferans verdi.


Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Müftü Akın, Necati Ceylan Anadolu Lisesi Müdürü Zülküf Söker, öğretmen ile öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Akın, İslam dininin gayesinin tevhid inancını, bütün insanların gönüllerine nakşetmeleri ve onların güzel ahlak sahibi fertler olması olduğunu söyledi. Akın, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle öğrencilere güzel ahlakı anlattı.


Konferans daha sonra soru ve cevap şeklinde devem etti. - DİYARBAKIR

Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı
Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:53:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dicle'de 'dinimizde güzel ahlak' konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]