Dicle'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri - Son Dakika

Dicle'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un anma etkinlikleri düzenlendi.

Dicle'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un anma etkinlikleri düzenlendi.


Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliklere, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Dicle Belediye Başkan Vekili Ferat Ay, İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, ilçede görev yapan kamu kurum amirleri, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.


15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinlik programı, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten açılış konuşması yapan 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu İngilizce öğretmeni Kevser Taş, İstiklal Marşı'nın milli mücadelenin başarısını anlatan yegane örnek olduğunu söyledi.


Konuşmadan sonra, milli şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili hazırlanan videonun gösterimi yapıldı. Daha sonra etkinlik konularıyla ilgili olarak birçok öğrenci şiir okudu.


Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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