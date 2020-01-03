Dicle'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Dicle'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Dicle'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.


Dicle'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, ilçede hayat durma noktasına geldi. Ekipler, karla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.


Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenilirken, yetkililer sürücüleri özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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