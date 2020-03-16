Dicle'de korona virüs semineri - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, Dicle Belediyesi personeline korona virüs semineri verdi.



Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen seminere Güner'in yanı sıra, çevre sağlığı teknisyeni Elif Seyhan, Dicle Belediyesi Zabıta ve Temizlik Müdürü İskender Dayan, bazı birim amirleri ile çok sayıda belediye personeli katıldı.



Yaş ilerledikçe ve vücut direnci azaldıkça korona virüsün etkileme oranının arttığına dikkat çeken Güner, "Biz şu an çok etkilenmedik. Siz ve çalışan diğer kesim, sizinle irtibata geçiyor. En azından tokalaşmamanızı bilmeniz gerekiyor. Korona virüs, kronik hastalığı olanlara, yaşlı olanlara bulaştığında hızlıca yayılır. Korona virüsü ait bulgu nefes darlığıdır. Ciddi nefes darlığı varsa doktorunuza başvurun. Direnci düşük birine bulaştığında, ciğer ve böbrek yetmezliklerine yola açabilir" dedi.



Belediye ekipleri binayı dezenfekte ederken seminer soru ve cevapların ardından sona erdi. - DİYARBAKIR