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Dicle'de Mevlid-i Nebi programı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde merkez Yeni Camisinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleşti.

Dicle'de Mevlid-i Nebi programı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde merkez Yeni Camisinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleşti.


Dicle merkez Yeni Camiinde akşam namazını müteakip başlayan programda, önce Kur'an-ı Kerim okundu, ardından Mevlid-i Şerif, kaside, ilahi, sohbet ve dualar edildi. Dicle Müftüsü Mehmet Sani Akın, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, 2019 yılı Mevlid-i Nebi haftası için "Peygamberimiz ve Aile" konusunu belirledi. Rabbimiz, bizlere aile olmayı emretmiş, katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Hayatın her alanında olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler olabilmektedir. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları, haksızlığa yol açmadan, sabır, fedakarlık ve adalet duygusuyla aşmaya çalışmaktır. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim, hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye, ilgisizliğe mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir sorumluluk baba olma sorumluluğundan daha büyük olamaz. Ailede herhangi bir sorun ortaya çıktığında, gerek kadın gerekse erkek için başvurulacak ilk merci, akl-ı selim olmalıdır. Vicdan, güzel ahlak, sorumluluk bilinci ve fedakarlık olmalıdır" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
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