Dicle'de öğrencilere kışlık giysi yardımı - Son Dakika
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Dicle'de öğrencilere kışlık giysi yardımı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde başlatılan yoksul çocukların giydirilmesi kampanyası kapsamında 2 bin 374 öğrenciye kışlık bot, mont ve kazak yardımı yapıldı.

Dicle'de öğrencilere kışlık giysi yardımı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde başlatılan yoksul çocukların giydirilmesi kampanyası kapsamında 2 bin 374 öğrenciye kışlık bot, mont ve kazak yardımı yapıldı.


Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün yürüttüğü yoksul çocukların giydirilmesi kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında 2 bin 374 öğrenciye kaban, bot, mont ve kazak yardımı yapıldı. Yardımların bir kısmı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanırken bir kısmı da hayırseverlerin desteği ile alındı.


Kampanya ile ilgili konuşan Kaymakam Demirçin, "Kampanyada emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, hayırseverlere teşekkür ederiz" dedi.


Giysilerini alan öğrenciler de yardımlardan dolayı Kaymakam Demirçin ve hayırseverlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:27 Kaynak: İHA
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