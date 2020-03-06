Dicle'de öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin doğal afetlere karşı bilgili ve hazırlıklı olmaları için deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.



Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında okulda meydana gelebilecek olası deprem ve yangına karşı öğrencilerin nasıl davranmaları gerektiği uygulamaları anlatıldı. Siren seslerinin çalınmasıyla birlikte başlayan tatbikatlarda, öğrenciler önceden belirlenen güvenli alanlara izdiham yaşanmadan öğretmenlerin kontrolünde getirildi.



Yangın esnasında yangın sündürme tüpünün nasıl kullanılacağını, ateş ve dumandan nasıl korunulacağını, okulun en kısa sürede güvenli bir şekilde nasıl tahliye edileceği uygulamalı olarak tatbikat şekilde icra edildiğini belirten meslek dersleri öğretmeni Abdulcabbar Tuna, "Okulun bahçesinde önceden güvenli alan belirlendi ve bütün öğrenci ile öğretmenlerimiz bundan haberdar edildi. Deprem ve yangın gibi durumlarda bahçede uygun yer olarak toplanma ve güvenli alan belirlendi. Dışarıda nasıl yangın söndürüleceğini tatbikatta uygulamalı olarak gösterildi. Yangın tüplerinin ateşe karşı kullanılacağı açı ve uzaklık anlatıldı ve tatbik edildi. Çocukların güvenli alanlara tahliyesi yapıldı. Okul güvenli bir şekilde izdiham yaratılmadan boşatıldı. Bütün öğrenciler sınıflarda deprem geçinceye kadar, kendilerini nasıl koruyacakları uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler güvenli bir şekilde sınıfı terk ettikten sonra öğretmenler güvenli alanlara geldi" dedi. - DİYARBAKIR