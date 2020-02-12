Dicle'de okullara kar tatili - Son Dakika
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Dicle'de okullara kar tatili

23 dakika önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Dicle'de okullara kar tatili, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.


Dile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde 1 gün süreyle okullar tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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