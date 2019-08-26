- Dicle'de özel yetenek sınavı heyecanı

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksek Okulu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yer alan yeni futbol sahasında başlayan özel yetenek sınavına, 340'ı kadın toplam bin 290 aday başvurdu. Engelli kontenjanıyla birlikte 61 kadın, toplam 180 öğrencinin BESYO'ya alınacağı açıklandı. Dicle Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi İsmail Zübari, bugün başlayan özel yetenek sınavıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zübari, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için BESYO'ya özel yetenek sınavı ile öğrenci aldıklarını belirtti. Zübari, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu özel yetenek sınavına, toplam bin 290 kişinin başvurduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Bu yıl bin 290 aday başvurdu. Bunlardan 340'ı kadın, geri kalanı ise erkek. 3 bölümümüze öğrenci almaktayız, antrenörlük eğitimi bölümüne 80, öğretmenlik bölümüne 50 ve spor yönetici bölümüne 50 öğrenci almaktayız. Katılım geçen yıllara göre düşük fakat beklediğimizin çok üstünde oldu. Bunun en büyük nedenlerinden biri de her yıl BESYO'da bölümlerin açılması."

Engelli kontenjanı da var

Özel yetenek sınavının içeriğine de değinen İsmail Zübari, "Seçmeleri iki aşamadan yapıyoruz, kadınlarda 60 ve 800 metre arası, erkeklerde ise 60 ile bin 500 metre arası koşu söz konusu. Bu koşularda kadınlar 2 yarıştan toplam 10 puan alması gerekiyor. Almadığı taktirde eleniyor. Erkekler ise 15 puan almadığı taktirde elenmektedir. Aynı zamanda milli ve engelli sporcular için de kontenjanlar açıldı, başvurular söz konusu. Yaklaşık yüzde 10 civarında aday engelli kontenjanına başvuruyor" şeklinde konuştu.

BESYO sınavını en kısa zaman içerisinde sonuçlandırıp, adayların Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na yerleşip yerleşmediğini duyurmak istediklerini vurgulayan BESYO Müdür Yardımcısı Zübari, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Planlamamız sınavın 4 gün sürmesi, ilk gün 60-800 metreyi kadınlarla bitirmeyi düşünüyoruz. 2 ve 3. gün ise erkeklerde bin 500 metreyi sonuçlandırmayı bekliyoruz. Barajı geçen adaylar değerlendirmeye alınacak, ikinci aşamada sporcu öz geçmişten geçiyor."

Seçmeler heyecanlı geçiyor

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlisi Nihat Mızrak da BESYO sınavının çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Mızrak, "Öğrencilerde inanılmaz bir heyecan var, sabahın erken saatlerinde kadın ve erkek arkadaşlar burada, öğrencilerdeki heyecan yıl içerisindeki çalışmalardan kaynaklanıyor. Şu anda 60 metre koşuyla testimiz başlayacak, akşam ise 800 metre ile kadınların koşuları bitmiş olacak. Kısa mesafe 9 saniyelik bir koşu, öğrenciler yaz boyunca zaten çalışmışlar. Barajın 150 inmesiyle müracaat sayısı fazla oldu" ifadelerini kullandı.

BESYO yetenek sınavına katılan öğrencilerden Beritan Tekeş ise hava sıcaklığının kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle dedi:

"Çok sıcak. Güneşin etkisi çok fazla var. Ne kadar hızlı giderseniz gidin sıcaklar zorluyor. Genel itibari ile kendimi şanslı görüyorum ve 60 metreyi 8.50'lik dereceyle koştum."

Sınava katılan bir diğer öğrenci Habibe Şirdenli de, "Kötü bir derece yaptım. Kötüydüm daha iyi derece yapabilirdim ve kendime güveniyordum. Biraz daha hazırlık yapsaydım daha iyi olurdu. Seçmelerde spor lisesi öğrencileri ve puanı yüksek olan öğrenciler var. Onlara oranla biraz daha kötüyüm" dedi.