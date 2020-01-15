Dicle'de satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Dicle'de satranç turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, ilköğretim ve lise öğrencilerinin katılımı ile satranç turnuvası düzenlendi.

Dicle'de satranç turnuvası düzenlendi, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, ilköğretim ve lise öğrencilerinin katılımı ile satranç turnuvası düzenlendi.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenevinde gerçekleşen satranç turnuvasına katılan öğrenciler, dereceye girmek için birbirleriyle yarıştı. Minikler, yıldızlar ve gençler gibi çeşitli kategorilerde düzenlenen turnuvaya 64 öğrenci katıldı. Satranç turnuvası başlamadan önce başhakem Mahmut Cengiz tarafından öğrencilere satrancın kuralları hatırlatıldı.


Satranç turnuvası hakkında konuşan Dicle İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Özyurt, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, çocuklarımızın özellikle zihinsel yeteneklerini sergilememize fırsat veren etkinlikleri ve buna benzer turnuvaları gerçekleştirerek, çocuklarımızın yetenek ve bilgilerine ilişkin haz ve duygularını en yükseklerde yaşatmaya çalışıyoruz. İlçemiz okul sporları kapsamında küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yapmış olduğumuz yarışmalarda dereceye giren okul ve takımlarımız, ileri tarihte düzenlenecek olan üst turlarda ilçemizi Diyarbakır'da temsil edecekler. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Turnuvanın iki gün süreceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
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