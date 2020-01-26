Dicle'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dicle'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Dicle'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Dicle'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Dicle Hükümet Konağı civarındaki polis kontrol noktası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 47 DL 660 plakalı araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 HZ 847 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dicle ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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