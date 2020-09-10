Dicle'de yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzu hizmete girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ile Dicle ilçesinde yapılan portatif yüzme havuzu açıldı.

Geçtiğimiz aylarda Dicle'de yapımına başlanan portatif yüzme havuzu tamamlanarak hizmete girdi. Açılışa Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yücel Mavidemir, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, okul müdürleri, öğretmenler ve çocuklar katıldı. Burada konuşan Mavidemir, Gençlik ve Spor Bakanlığının Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında il ve ilçe merkezlerine sunmuş olduğu portatif yüzme havuzunu, bugün Dicle'ye kazandırdıklarını söyledi. Mavidemir, "Önceliğimiz gençlere daha düzgün hayatlar sunabilmek, daha güzel imkanlarda eğitimler verebilmek. Bunun bir adımını da yüzme havuzuyla atmış bulunmaktayız. Dicle halkımıza ve sevgili öğrencilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bahçesinde kurulan portatif yüzme havuzu 14 metre genişliğinde, 24 metre uzunluğunda ve 1 metre 20 santimetre derinliğinde olduğu, haftanın 7 günü saat 09.00 ile 16.00 arası ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.

Açılışın ardından gençler havuza girerek yüzmenin keyfini çıkardı. - DİYARBAKIR