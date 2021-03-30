Dicle'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında, Üçyol mevkine yakın bir noktada bulunan yaya geçitlerinin ortasındaki şeritler kırmızıya boyandı. Etkinlikte Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt ve İlçe Emniyet Amiri Özkan Büyükyılmaz, öğrencilerle beraber 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekti. Öğrencilere kırmızı düdük veren Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, trafik kurallarının önemi hakkında öğrencilerle sohbet etti. Dicle Kaymakamı kadir Yurdagül, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte etkinlikten sonra esnafları ziyaret edip, Korona virüs denetimini yaptı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlarda, çarşıda, dolmuş durağında inceleme ve denetimlerde bulunan Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

etkinliklere Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt, İlçe Emniyet Amiri Özkan Büyükyılmaz öğretmenler ile öğrenciler katıldı. - DİYARBAKIR