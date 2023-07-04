Dicle Derneği Deprem Bölgelerinde Kurban Kesimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Dicle Derneği Deprem Bölgelerinde Kurban Kesimi Gerçekleştirdi

Dicle Derneği Deprem Bölgelerinde Kurban Kesimi Gerçekleştirdi

04.07.2023 16:48

Dicle Derneği, hayırseverlerin desteğiyle deprem bölgeleri başta olmak üzere 7 ilde kurban kesimi gerçekleştirdi. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde ihtiyaç sahibi aileler için kurban kesimi yapıldı. Dicle Derneği gönüllüleri depremzede ailelere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban etleri bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ve 3 bin 500 öğrenciye ulaştırıldı. Ayrıca Adıyaman'da 300 çocuğa şekerleme, uçurtma ve bayramlık hediye paketleri dağıtıldı. Dicle Derneği, depremzedelerin yanında durarak birlik, beraberlik ve dayanışmayı gösterdiğini belirtti.

Diyarbakır merkezli Dicle Derneği, hayırseverlerin desteğiyle deprem bölgeleri başta olmak üzere 7 ilde kurban kesimi gerçekleştirdi.

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan depremde zarar gören illerin başında gelen Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yanı sıra Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde de ihtiyaç sahibi aileler için kurban kesimi gerçekleştirdi.

Dicle Derneği deprem bölgesinde kurban eti dağıttı

Deprem bölgesinde ve Güneydoğuda insani yardım ve eğitim faaliyetleriyle çalışmalarını sürdüren Dicle Derneği gönüllüleri depremzede ailelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına kurulduğu günden beri durmadan koşuyor.

Dicle Derneği Başkanı Abdullah Adem Güneş, yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

Dicle Derneği deprem bölgesinde kurban eti dağıttı

"Ülkemizin içinden geçtiği zor süreçlerden kaynaklı bölgede yardımlara ihtiyaç arttı. Bizde dernek olarak hayırseverlerimizin destekleriyle 7 ilde kurban kesimi gerçekleştirdik. Çoğunluğu depremden etkilenen illerde olmak üzere önceden tespit ettiğimiz bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ve Kur'an kurslarında okuyan 3 bin 500 öğrenciye kurban etlerini ulaştırdık. Ayrıca Adıyaman'da 300 çocuğa şekerleme, uçurtma ve bayramlık hediye paketleri dağıttık."

Dicle Derneği deprem bölgesinde kurban eti dağıttı

"Dicle Derneği olarak depremin derinden etkilediği ihtiyaç sahibi ailelerin yanında durarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan şu anlamlı günlerde yapmış olduğumuz faaliyetlerimizle örnek olduk. Bayram boyunca özveriyle sahada çalışan fedakar gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür ederim" diyen Güneş, Dicle Derneği olarak bölgede insani yardım ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirtti.

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Son Dakika Yaşam Dicle Derneği Deprem Bölgelerinde Kurban Kesimi Gerçekleştirdi - Son Dakika


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