Dicle EDAŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle EDAŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas oldu - Son Dakika Ekonomi

Dicle EDAŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas oldu

6 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) Genel Müdürlüğüne Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas getirildi.

Dicle EDAŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas oldu, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) Genel Müdürlüğüne Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ile elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle EDAŞ'ın yeni genel müdürü Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas oldu.

Şirkette daha önce genel müdürlük görevini yürüten Murat Karagüzel ise Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdür Vekili Avni Doğan da Müşteri Saha Yönetimi Başkanlığı görevini üstlendi. Geçen hafta yapılan atama duyurusunun ardından Arvas, Karagüzel ve Doğan yeni görevlerine başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek
Akdeniz'in meyve ve sebze ihracatı Şubat'ta 107 milyon doları geçti BMW, koronavirüs nedeniyle 150 çalışanını karantinaya aldı İBB'den İstanbullulara iki yeni hizmet: Halk Market ve Halk Lokantaları açılacak

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:52:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dicle EDAŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]