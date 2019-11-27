Son Dakika Haberleri: Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen çiftçinin elektriğini kesti
Son Dakika Ekonomi Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen çiftçinin elektriğini kesti - Son Dakika Ekonomi

Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen çiftçinin elektriğini kesti

7 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Mardin'de kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen 1453 çiftçinin elektriğini kesti.

Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen çiftçinin elektriğini kesti, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Mardin'de kaçak elektrik kullanan ve borcunu ödemeyen 1453 çiftçinin elektriğini kesti.

Şirketten yapılan açıklamada, Mardin'deki 5 bin 800 çiftçinin toplam 1 milyar 280 milyon lira elektrik borcu bulunduğu belirtildi.

Dicle EDAŞ bölgesindeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan birçok tarımsal sulama abonesinin kullandığı elektriğin bedelini ödemediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçi, ürün desteği gibi desteklerin yanında yüzde 55 elektrik desteği alıyor. Bir diğer ifadeyle 10 bin lira elektrik kullanan Mardinli çiftçi, 4 bin 500 lira ödüyor ama çiftçi kayıt dışı kaldığında tüm bu destekleri alamadığı gibi kaçak elektrik ve ödemediği vergilerle ülke ekonomisine de zarar veriyor. Mardin'de yaşanan durum şirketimiz için sürdürülebilir değildir. Müşterilerin yüzde 91'i aldığı malın bedelini yıllardır ödemiyor. Üstelik borç miktarı 1,3 milyar liraya yaklaşmış durumda. Bu sebeple kayıtlı 5 bin 800 tarımsal sulama abonesinden 1453'ünün elektriği kesildi."

Öte yandan açıklamada, söz konusu uygulamanın Mardin dışındaki illerde de başlatıldığı ifade edildi.

Mardin, Dicle, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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