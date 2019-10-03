Son Dakika Haberleri: Dicle EDAŞ'tan emniyet mesafesi ihlaline ilişkin açıklama
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Dicle EDAŞ'tan emniyet mesafesi ihlaline ilişkin açıklama

1 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) tarafından elektrik nakil hatlarına çok yakın inşa edilen ve emniyet mesafesini ihlal eden yapıların can kaybına yol açtığı bildirildi.

Dicle EDAŞ'tan emniyet mesafesi ihlaline ilişkin açıklama, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) tarafından elektrik nakil hatlarına çok yakın inşa edilen ve emniyet mesafesini ihlal eden yapıların can kaybına yol açtığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Batman ve Şırnak'ta binaların enerji nakil hatlarına olması gerekenden daha az mesafede inşa edilmesiyle emniyet mesafesinin ihlal edildiği belirtildi.

Bu nedenle son 2 günde elektrik akımına kapılan 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, yaşanan bu üzücü kazaların yapılaşmalarda belirlenen emniyet mesafesine uyulmamasından kaynakladığı ifade edildi.

Yapılar inşa edilirken enerji nakil hattı ile yapı arasındaki emniyet mesafesinin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Emniyet mesafesi ile ilgili konu yönetmeliklerde açıkça yer almaktadır. Buna rağmen gerek vatandaşların konuyu dikkate almaması, gerek imar konusundan sorumlu birimlerin duyarsızlığı yüzünden enerji nakil hattına veya elektrik direklerine yapışık yapılar inşa ediliyor. Şirketimizin bilgisi dışında yapılan bu tür yapılaşmalar nedeniyle, son 2 günde yaşanan kazalar gibi oldukça üzücü. Hem vatandaşlarımızın, hem de imarla ilgili birimlerin bu konuda son derece duyarlı olması gerekiyor."

Dicle Elektrik Dağıtım, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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