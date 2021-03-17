Dicle EDAŞ'tan tarımsal sulama abonelerinin borçlarına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından tarımsal sulama abonelerinin farklı platformlarda dile getirdikleri sorunlara ilişkin iddiaların tek taraflı olarak gündeme getirildiği aktarılarak, konunun en önemli unsuru olan tarımsal sulama abonelerinin yıllardır biriken ve ödenmeyen elektrik borçlarının hiç gündeme getirilmediği ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının tek taraflı ve bazı iddiaların olduğu gibi kamuoyu ile paylaşılmasının yanlış bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

Gündeme getirilen iddiaların geçmişten günümüze gelen bir sorun olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır birikerek kronik hale gelen, kullanıldığı halde bedeli alınamayan ciddi miktarda tarımsal sulama elektrik alacağımız söz konusudur. Konunun tek taraflı iddialarla gündeme getirilmesi karşısında şirketimiz tarafından önemli hususların açıklanması ihtiyacı doğmuştur. Şanlıurfa ve Mardin'de bazı bölgelerde tarımsal sulama abonelerin elektriklerinin kesilmesi uzun süredir ödenmeyen, biriken ve sürdürülemez hale gelen elektrik borçlarının bir sonucudur. Bu bölgelerdeki tarımsal sulama abonelerinin uzun yıllardır ödenmeyen ve bu nedenle birikmiş borçları, Mart 2021 itibariyle toplam 4 milyar lirayı geçmektedir. Bu borç büyümeye devam etmektedir."

Şanlıurfa ve Mardin'deki borçlar sürdürülemez bir halde

Şanlıurfa ve Mardin'deki tarımsal sulama abonelerinin biriken borçlarının, yönetilemez ve sürdürülemez bir hale geldiği belirtilerek, "Bu borçlar ödenmedikçe şirketimiz tarımsal sulama için elektrik enerjisi vermeme noktasında kararlıdır. Hiçbir özel girişim, böylesi bir borca rağmen tedarike devam etmek zorunda değildir. Dahası, ortaya çıkan bu borç yükü ve ödenmemiş borçlara rağmen elektriğin verilmesinin doğal bir hak olarak talep edilmesi, borçlarını düzenli olarak ödeyen tarımsal sulama abonelerinin ve vatandaşların haklar açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Faturası olmayan borçlar, bir abonenin borcu yüzünden pek çok abonenin cezalandırılması, fahiş fiyatlar gibi iddiaların ise gerçeği yansıtmayan savlar olduğu ve bu kapsamda şirketin tedarik ettiği her bir kilovat saat elektriğin faturalı ve resmi kayıt altında olduğu ifade edildi.

EPDK'nın belirlediği fiyatlar dışında her hangi bir fiyattan elektrik sağlamanın mümkün olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Yine sıklıkla dile getirilen, şirketimizin tarımsal sulama abonelerine devlet tarafından elektrik masrafları için verilen sübvansiyonları bloke etmesi hususu, borçlarını ödememelerine rağmen bu sübvansiyonlardan faydalanmaya devam eden abonelere karşı sadece şirketimize değil tüm elektrik dağıtım şirketlerine, DSİ'ye ve sulama birliklerine tanınan bir haktır. Temel ticari hukukta alacaklı, borçludan alacağını tüm yasal limitler çerçevesinde tahsil etme, bloke etme hakkına sahiptir. Son olarak belirtmek isteriz ki, Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgemizde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin fatura bedelinin yüzde 35'ini karşılamaktadır. Bu destekleme oranı 2020 yılı için yüzde 45, 2019'da yüzde 55 ve 2018'de de yüzde 65 olarak gerçekleşmiştir. Ancak maalesef pek çok çiftçimiz, kayıt dışı kalmayı tercih ettiği için bu destekten faydalanamamaktadır. Gündemde tartışılan konuların tek bir bakış açısı ve taraftan kamuoyuna sunulmasını doğru bulmadığımız için bu açıklamayı yapmayı gerekli gördük. Açıklamamızdaki her bir hususu talep eden tüm taraflarla açıklıkla konuşmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."