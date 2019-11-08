Dicle Elektirik'ten Siverek'e 4,6 milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki enerji şebekesini güçlendirmek için 4,6 milyon liralık yatırım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamada, yıl sonunda tamamlanması hedeflenen yatırımla bölgede bulunan 2 bin 500 aboneye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilebileceği belirtildi.

Dicle EDAŞ'ın ilçede yer altı şebeke çalışmasını tamamlayarak havai hatların büyük kısmını kaldırdığı ifade edilen açıklamada, Ofis Mahallesi ile Yılmaz Güney Parkı, Atatürk Bulvarı ile Halit Gülpınar İlköğretim Okulu bölgesinde 6 kilometre orta ve 10 kilometre alçak gerilim şebekesi döşendiği bin kilovatlık monoblok trafo kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca bölgede cadde ve sokak aydınlatmalarının güçlendirildiğini ve 265 adet aydınlatma direğinin dikildiği bilgisine yer verildi.