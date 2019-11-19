Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik 2020'de 600 milyon liralık yatırım yapacak
Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik 2020'de 600 milyon liralık yatırım yapacak - Son Dakika Ekonomi

Dicle Elektrik 2020'de 600 milyon liralık yatırım yapacak

6 saat önce

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, gelecek yıl yapacakları 600 milyon liralık yatırımla toplam yatırımlarını 3 milyar 222 milyon liraya yükseltmeyi planladıklarını bildirdi.

Dicle Elektrik 2020'de 600 milyon liralık yatırım yapacak, System.String[]

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, gelecek yıl yapacakları 600 milyon liralık yatırımla toplam yatırımlarını 3 milyar 222 milyon liraya yükseltmeyi planladıklarını bildirdi.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, özelleştirmenin gerçekleştiği 2013'ten bugüne kadar bölge illerinde enerji altyapısı için toplam 2 milyar 622 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gelecek yıl, bu illerde tedarik sürekliliği ve kayıp kaçağın önlenmesi amacıyla altyapı oluşturulması, üçüncü tarafların yatırım ihtiyaçlarının giderilmesi için yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Atalay, şunları kaydetti:

"Devir öncesinde yıllık ortalama 119 milyon liralık yatırım gerçekleştirilen sorumluluk bölgemizde bunu 375 milyon liraya çıkardık. Her yıl yatırımlarımız artarak devam ediyor. 2019'a ait yatırımlarımızın bir kısmı sürüyor. İnşallah 2 ay sonra geçici kabulleri yapılacak. Üçüncü uygulama döneminde bize tahsis edilen yatırım bütçesini de ay sonu itibarıyla aşmış olacağız."

Atalay, 2020'de gerçekleştirecekleri 600 milyon liralık yatırımla toplam yatırımlarını 3 milyar 222 milyon liraya yükseltmek istediklerini, hazırlanan yatırım bütçesiyle ilgili onay ve izin sürecinde olduklarını belirtti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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