Dicle Elektrik 8 Mart Kadınlar Günü'nü erken kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik 8 Mart Kadınlar Günü'nü erken kutladı - Son Dakika

Dicle Elektrik 8 Mart Kadınlar Günü'nü erken kutladı

7 saat önce

Güneydoğu'da 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü erken kutladı.

Dicle Elektrik 8 Mart Kadınlar Günü'nü erken kutladı, System.String[]

Güneydoğu'da 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü erken kutladı. Kadınlar Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte Genel Müdür Yaşar Arvas, kadın çalışanlar ile bir araya geldi.


Güneydoğu'nun en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan tüm işyerlerinde, işlemlerinde öncelik tanınan kadın müşterilere karanfil dağıtıldı. Hizmet bölgesindeki illerde ise yöneticiler, kadın çalışanlarla bir araya gelerek bu özel günü kutladı.


Kadın çalışanlara hediye


Dicle Elektrik hizmet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta Dünya Kadınlar Günü için kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. En kapsamlı kutlama ise Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Diyarbakır'da yapıldı. Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğü'nde çalışan tüm kadınlar şirket yemekhanesinde bir araya geldi. Genel Müdür Yaşar Arvas, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ve İl Müdürü Uğur Yaka başta olmak üzere tüm yöneticilerin hazır bulunduğu kutlamada kadın çalışanlara karanfil ve hediye paketi dağıtıldı.


Kadın çalışan sayısı artıyor


Konuşmasında, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Genel Müdür Arvas, şirketin yönetim kademeleri başta olmak üzere genelinde kadın çalışan sayısını her geçen gün arttığını, bu sayının ileride daha da artacağını söyledi. Kutlama, kadın çalışanlarla yöneticilerin günün anısına toplu fotoğraf çekmesi ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Dünya Kadınlar Günü, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:53 Kaynak: İHA
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