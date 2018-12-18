Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik Arıza Sayısını Düşürüyor

Dicle Elektrik Arıza Sayısını Düşürüyor

3 saat önce

Sorumluluk bölgesindeki tüketicilere 3K projesine uygun biçimde "Kayıpsız, Kesintisiz, Kaliteli' elektrik enerjisi verme gayretini sürdüren Dicle Elektrik, arıza önleyici çalışmalara ağırlık veriyor.

Dicle Elektrik Arıza Sayısını Düşürüyor, System.String[]
Sorumluluk bölgesindeki tüketicilere 3K projesine uygun biçimde "Kayıpsız, Kesintisiz, Kaliteli' elektrik enerjisi verme gayretini sürdüren Dicle Elektrik, arıza önleyici çalışmalara ağırlık veriyor. Bu çalışmanın yapıldığı Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede arıza sayısı aşağıya çekildi.

Daha önce havai iletin hattı ile elektrik enerjisi verilen TOKİ ve Yenikent mahallelerinde, hatlarda yaşanabilen olası arızalardan çok sayıda abone etkileniyordu. Özellikle TOKİ mahallesinde yeraltı şebekesi bulunması nedeniyle arıza tespiti ve onarımı zaman alıyordu. Bunun üzerine mevcuda ek olarak her iki mahalleye de TM-380 olarak adlandırılan trafo merkezinden bir fider hattı tahsis edilerek yük dengelemesi yapıldı. Yapılan arıza önleyici bu çalışma sayesinde oluşabilecek arızaların da önüne geçilmiş oldu.

Arızaları daha oluşmadan önlemenin önemine değinen Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, "Devreye aldığımız yeni fider hattı ile olası arızaların önüne geçmiş olduk. Yapılan çalışmanın ardından TOKİ ve Yenikent mahallelerindeki arıza sayısında büyük düşüş olduğunu gördük. Önceliğimiz olan müşteri memnuniyeti için bütün imkanlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:08 Kaynak: İHA

Yenikent, Mardin, Dicle, Güncel
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