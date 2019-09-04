Dicle Elektrik, Batman Belediyesi'ni sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı

Dicle Elektrik, Batman Belediyesi'nin sosyal medya hesabından elektrik kesintileriyle ilgili ithamlarına yönelik açıklama yaptı.



Dicle Elektrik, Batman Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından elektrik kesintileri ilgili yapılan ithamlara ilişkin açıklama yaptı. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, "Batman Belediyesi'nden yaklaşık 15 milyon liralık alacağımız bulunmaktadır. Bunun son 8 aylık döneme ait olan yaklaşık yarısı mevcut belediye yönetiminin elektrik faturalarını ödememesinden kaynaklanmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK'nin belirlediği yönetmelikler doğrultusunda Batman Belediyesi ile şirketimiz yetkilileri birçok defa görüşmüş ve bir ödeme takvimi belirlenmesi istenmiştir. Bu görüşmelerde belediye yetkililerine, Dicle Elektrik'in ülke genelindeki diğer 20 şirket gibi özel bir şirket olduğu, elektriği peşin alarak neredeyse maliyetine peşin satmak zorunda bulunduğu bildirilmiştir. En son dün yapılan görüşmede Batman Belediyesi'ne cari faturalarını ödeyebilmesi için çok makul bir ödeme planı sunulmuştur. Ancak tüm bu olumlu yaklaşımlarımıza rağmen Batman Belediyesi, borcunu ödemeye yanaşmamış ve çözümden uzak kaldığını üzülerek belirtmek isteriz. Şirketimiz, saygıdeğer Batmanlı vatandaşlarımızın hizmetindedir. Kentte sürekli bir kesinti söz konusu değildir. Halkın sıkıntı yaşamaması için belli saatlerde Batman'daki içme suyu pompa istasyonlarına elektrik enerjisi verilmeye devam edilmektedir. Yaşanan bu son durum şirketimizden kaynaklanmadığını bir kez daha belirtmek isteriz. Dicle Elektrik olarak Batman halkının bu sıkıntıları yaşamaması için Belediyenin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini hatırlatıyoruz" denildi. - BATMAN