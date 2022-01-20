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Dicle Elektrik bin 860 acil müdahale ekibiyle arızlara müdahale ediyor - Son Dakika

Dicle Elektrik bin 860 acil müdahale ekibiyle arızlara müdahale ediyor

20.01.2022 20:21

Dicle Elektrik bin 860 acil müdahale ekibiyle arızlara müdahale ediyor Güneydoğu'da yoğun kar nedeniyle bin 663 yerleşim birimi enerjisiz kaldı Güneydoğu'da, kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda yerleşim birimi karanlıkta kaldı.

Dicle Elektrik bin 860 acil müdahale ekibiyle arızlara müdahale ediyor

Güneydoğu'da yoğun kar nedeniyle bin 663 yerleşim birimi enerjisiz kaldı

DİYARBAKIR - Güneydoğu'da, kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda yerleşim birimi karanlıkta kaldı. Dicle Elektrik bin 860 kişilik acil müdahale ekipleriyle arızalara hızlı müdahale ediyor.

Güneydoğu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına elektrik direklerini devirdi, iletim hatlarını kopardı. Bu yüzden bin 663 yerleşim birimi enerjisiz kaldı. Dicle Elektrik, bin 860 kişiden oluşan 427 acil müdahale ekibi kurarak bölge genelinde arızalara müdahale etti. İlk gün bin 50 yerleşim birimine enerji verilirken 331'inde çalışma sürüyor. 282 yerleşim birimine ise yollar kapalı olduğundan henüz ulaşılamadığı bildirildi..

Kar yağışı ve fırtına, Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta oldukça etkili oldu. Hava sıcaklığı yer yer eksi 14 dereceyi buldu. Buzlanmayla birlikte sert esen rüzgar yüzünden özellikle kırsalda direkler devrildi, bir çok yerde elektrik iletim hatları koptu. Dicle Elektrik tarafından olağanüstü durumlar için oluşturulan acil müdahale ekipleri, kısa sürede harekete geçerek olumsuz koşullara rağmen büyük çaba gösterdi. Ekipler, 7/24 esasına göre 3 vardiya şeklinde görev yaptığı, bölge genelinde 350 araç ile arızalara müdahale ettiği belirtildi.

Bin 50 yerleşim birimine kısa sürede enerji verildi

Olumsuz hava şartları yüzünden ilk anda dağıtım bölgesinde yer alan 6 ilde toplam bin 663 yerleşim noktası enerjisiz kalırken, şehir ve ilçe merkezlerinde dün öğle saatlerine kadar gerekli çalışmalar yapılarak, sorun giderildi. Ekiplerin olumsuz koşullara rağmen yoğun ve özverili çalışması sonucunda bin 50 yerleşim noktasına aynı gün içerisinde enerji verildiği kaydedildi.

Bölge genelinde 331 mahalle, köy ve mezradan oluşan yerleşim noktasında arıza onarım ve bakım çalışmaları devam ederken, 282 yerleşim noktasında ise yollar kapalı olduğundan henüz ulaşım sağlanamadı. Ulaşım sağlanır sağlanmaz buralardaki arızalara ivedi olarak müdahale edileceği aktarıldı.

Dicle Elektrik bin 860 acil müdahale ekibiyle arızlara müdahale ediyor
Dicle Elektrik bin 860 acil müdahale ekibiyle arızlara müdahale ediyor
Dicle Elektrik bin 860 acil müdahale ekibiyle arızlara müdahale ediyor

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Fırtına, Dicle, kar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dicle Elektrik bin 860 acil müdahale ekibiyle arızlara müdahale ediyor - Son Dakika


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