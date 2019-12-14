Dicle Elektrik borçsuz abonelere jeneratörle elektrik desteği verecek - Son Dakika

Dicle Elektrik, milyarlarca liraya ulaşan borcunu ödemeyen çiftçilerin enerjilerini kesmeye devam ederken, borcu bulunan çiftçilere kesinlikle elektrik vermeme kararı aldı. Alınan karardan borcu bulunmayan çiftçilerin de etkilenmemesi için enerji şirketi tarafından ilk etapta 100 adet jeneratör kurularak elektrik ihtiyaçları buradan giderilecek.



Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullanılan ancak ödenmeyen milyarlarca liralık borç nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Bu durum üzerine Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesmek için harekete geçti. Yüzlerce borçlu çiftçinin elektriği kesilerek iletim hatları toplandı. Ancak bazı çiftçilerin kayıt dışı olarak elektrik kullandığının belirlenmesi üzerine enerji şirketi bu durumdan borcu bulunmayan abonelerin de etkilenmemesi için bir dizi karar aldı. Bu kararlar arasında en dikkat çekeni borcu bulunmayan abonelere kurulacak jeneratörlerden elde edilecek elektriğin dağıtılması oldu.



İlk etapta 100 jeneratör kurulacak



Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada ilk etapta elektriği kesilen çiftçilerin yoğun olarak bulunduğu illere 100 adet jeneratör kurulacağı, burada üretilen elektriğin borcu bulunmayan ancak kesme işleminden etkilenen abonelere dağıtılacağı bildirildi. Bu sayede borcu nedeni ile elektriği kesilen tarımsal sulama aboneleri ana hattan 'kanca atmak' ve benzeri kaçak yollarla elektrik kullanamayacak.



"Algı oluşturma çabası var"



Bu arada, başta Mardin olmak üzere Dicle Elektrik sorumluluk bölgesinde bulunan illerdeki tarımsal sulama abonelerinde borcunu ödemeyenlerin elektriklerinin kesilmesi işlemi devam ediyor. Elektriği kesilen borçlu çiftçilerin bazı davaları kazandıklarına dair kamuoyunu yanlış bilgilendirildiğini belirten enerji şirketi, bu güne kadar gerek abonelerden gerekse şirket tarafından açılan davaların neredeyse tamamını Dicle Elektrik lehine sonuçlandığını bildirdi. Dicle Elektrik, bazı kesimlerin bu konuda farklı bir algı oluşturma çabasında olduğuna dikkat çekti. - DİYARBAKIR