Dicle Elektrik borçsuz çiftçiye jeneratörle elektrik desteği verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik borçsuz çiftçiye jeneratörle elektrik desteği verecek - Son Dakika Ekonomi

Dicle Elektrik borçsuz çiftçiye jeneratörle elektrik desteği verecek

7 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, borcu bulunmayan çiftçilerin elektrik ihtiyacını kurulacak jeneratörlerle karşılayacak.

Dicle Elektrik borçsuz çiftçiye jeneratörle elektrik desteği verecek, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, borcu bulunmayan çiftçilerin elektrik ihtiyacını kurulacak jeneratörlerle karşılayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullanılan enerji borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik vermeme kararı aldı. Bu karardan enerji borcu bulunmayan çiftçilerin etkilenmemesi için ilk etapta 100 jeneratör kurularak, söz konusu abonelerin elektrik ihtiyaçları giderilecek.

Bu sayede, borcu nedeniyle elektriği kesilen tarımsal sulama aboneleri, ana hattan "kanca atmak" ve benzeri kaçak yollarla elektrik kullanamayacak.

Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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