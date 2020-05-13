Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik vermeyecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Mardin'de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini keseceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mardin'de tarımsal faaliyetlerde bulunan 6 bin 173 abonenin uzun süreden bu yana ödenmeyen elektrik borcu 1 milyar 342 milyon liraya ulaştı.

Enerji şirketi, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesme kararı alırken, bu durumdan etkilenmesi muhtemel diğer abonelerin mağdur olmamaları için jeneratör desteği verecek.

Şirketin, ödenmeyen borcunun uzun bir dönemi kapsadığına ve bu durumun hizmetin sürdürülebilirliğine zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce birçok kez tarımsal sulama abonelerimizin geçmişe ait elektrik borçlarını ödemeleri çağrısında bulunduk. Ancak bu çağrılarımız, büyük bir kesim tarafından görmezden gelindi. Şirketimiz, bundan sonra borcunu ödemeyen ve iyi niyetimizi istismar eden tarımsal sulama abonelerinin enerjisini kesme kararı almıştır. Borçlarını yeniden yapılandırmak için bize başvuran ve ödeme takviminde mutabık kaldığımız abonelerimiz, şimdilik kapsam dışında tutulacaktır."