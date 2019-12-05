Dicle Elektrik bünyesinde 530 elektrik mühendisi barındırıyor

Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü nedeniyle gerçekleştirilen programa katılan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Türkiye'de en fazla mühendis çalıştıran şirketlerden biri olduklarına dikkat çekerek, "Bünyemizde 84'ü DÜ mezunu olmak üzere 530 elektrik mühendisi çalıştırıyoruz" dedi.



DÜ'de gerçekleştirilen 'genç mühendisler sanayicilerle buluşuyor' programına katılan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, tüm mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutladı. Başında bulunduğu şirketin üniversite ile işbirliği içerisinde 'İntörn Mühendislik' programını hayata geçirdiğini hatırlatan Karagüzel, bu program kapsamında çok sayıda mühendisin halen Dicle Elektrik bünyesinde çalışmakta olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.



84'ü DÜ mezunu



Dicle Elektrik bünyesinde 530 elektrik mühendisi çalıştığına dikkat çeken Murat Karagüzel, "Türkiye genelinde en fazla mühendis çalıştıran şirketlerden biriyiz. Bu mühendislerin 84'ü DÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun. Ayrıca DÜ'den mezun olan 386 personelimiz var. Bunların da çoğunluğu tekniker. İçlerinde idari bölümlerde görev yapanlar da var. Bu son derece sevindirici ve bir o kadar gurur verici bir tablodur. Biz çalışkan, talepkar ve dürüst olan çok daha fala mühendis ile çalışmak istiyoruz" diye konuştu.



Genç mühendislere çalışma hayatına dair bir takım öğütlerde de bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, yabancı dil ve temel mühendislik bilgisinin önemine değindi.



Programda ayrıca bölüm başkanı Doç. Dr. Bilal Gümüş tarafından mühendis istihdamı ve eğitimine katkılarından dolayı Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel'e bir plaket verildi. - DİYARBAKIR