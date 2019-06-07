Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik çalışanları bayramlaştı
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Dicle Elektrik çalışanları bayramlaştı

1 saat önce

Dicle Elektrik'te 2013 yılında özelleştirmeden sonra başlatılan bayramlaşma geleneği devam ediyor.

Dicle Elektrik çalışanları bayramlaştı, System.String[]
Dicle Elektrik'te 2013 yılında özelleştirmeden sonra başlatılan bayramlaşma geleneği devam ediyor. Ramazan Bayramı sonrasındaki ilk mesai gününde de bu gelenek yinelendi ve şirket çalışanları bir araya gelerek bayramlaştı.

Şirket yemekhanesinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreni nedeniyle konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, çalışanların bayramını kutladı. Tüzün, "Bu, birlikte kutladığımız 7'nci bayram. Şirketimizin birliği ve beraberliğinin daha güçlü olduğu, daha güzel, daha huzurlu, daha mutlu bayramları inşallah birlikte yaşayacağız. Bundan sonraki süreç, aidiyet hissinin daha güçlü olduğu ve halkı da memnun edeceğimiz iyi hizmetlerin devamı olsun. Bayram kutlamaları ile dillendirdiğimiz güzel temenni ve duygulara gerçekten ihtiyacımızda var. Savaşların ölümlerin olmadığı yeni bir dünya diliyoruz. Kendi coğrafyamızda da farklı kimliklerin, kültürlerin, inanışların hepsinin bir arada bir birine saygı içerisinde yaşadığı ve savaşsız huzurlu bir ortam diliyoruz. Tuttuğunuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerinde kabul olması dileğiyle bayramlarınız mübarek olsun" dedi.

Tören, çalışanların bayramlaşmaları ile sona erdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
CEO, Dicle Elektrik Dağıtım, Ramazan Bayramı, Dicle, Güncel
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