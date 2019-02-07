Dicle Elektrik Çalışanlarına Koruyucu Tetanos Aşısı Yapıldı
1 saat önce
İş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem veren Dicle Elektrik, bu kez koruyucu sağlık faaliyetleri çerçevesinde çalışanlarının tetanos aşısı olmalarını sağladı.
İş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem veren Dicle
Elektrik, bu kez koruyucu sağlık faaliyetleri çerçevesinde çalışanlarının tetanos aşısı olmalarını sağladı. İlk uygulama Mardin
'de gerçekleştirildi. Dicle Elektrik Dağıtım
Mardin İl Müdürlüğü hizmet binasına gelen İl Sağlık Müdürlüğü
aşı ekibi, saha ve büro çalışanlarına 5 kürlük tetanos aşısının ilk kürünü yaptı. Aşı yapılmadan önce çalışanlar, tetanosa neden olan clostridium tetani bakterisi hakkında bilgilendirildi. İşyeri hekimi Dr. Fatih
Dağkuşu, bu bakterinin bulaşması durumunda kas ve sinir sisteminin olumsuz etkilendiği, hatta ölüme dahi neden olabildiğini söyledi.
Bilgilendirmenin ardından 350 çalışana tetanos aşısı yapıldı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:34 Kaynak: İHA
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