Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik: "Desteklemelerin İadesi Söz Konusu Değil"

Dicle Elektrik: "Desteklemelerin İadesi Söz Konusu Değil"

1 saat önce

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden yaymaya çalıştığı 'mazot ve gübre desteklemelerin iade edilmesi' konusunun tamamen spekülatif olduğu ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı duyuruldu.

Dicle Elektrik:
Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden yaymaya çalıştığı 'mazot ve gübre desteklemelerin iade edilmesi' konusunun tamamen spekülatif olduğu ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı duyuruldu.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı kesimlerin sosyal medya aracılığı ile 'Çiftçiler için mazot, gübre desteklemelerinin geri iade edilmesi' konusunda bazı iddiaları gündeme taşıdığının görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Konuyla ilgili bir çalışma olmadığı ve çiftçilerinizden yapılan mahsubun geçmiş yıllarda kullandıkları elektrik borçlarına karşılık olduğu hususunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

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