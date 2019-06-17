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Dicle Elektrik'e Mehmetçikten "Teşekkür Belgesi"

1 saat önce

Sınır hattında görev yapan Dicle Elektrik Beytüşşebap İlçe İşletme Şefliği personeline, Jandarma Alay Komutanlığı tarafından "Teşekkür Belgesi" verildiği bildirildi.

Dicle Elektrik'e Mehmetçikten
Sınır hattında görev yapan Dicle Elektrik Beytüşşebap İlçe İşletme Şefliği personeline, Jandarma Alay Komutanlığı tarafından "Teşekkür Belgesi" verildiği bildirildi.

Dicle Elektrik açıklamasına göre, sınır hattında görev yapan ve en zorlu koşullarda bile görevlerini yerine getiren Dicle Elektrik Beytüşşebap İlçe İşletme Şefliği personeline, Jandarma Alay Komutanlığınca "Teşekkür Belgesi" verildi.

Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Dicle Elektrik Dağıtım İşletme Şefliğinde çalışan personeller adına Dicle Elektrik İlçe İşletme Şefi Mesut Ataman, teşekkür belgesini Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü töreni sırasında Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan'ın elinden aldı.

Şırnak'ın Irak sınırında bulunan Beytüşşebap ilçesindeki Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene kurum amirleri, muhtarlar, vatandaşlar ve güvenlik mensupları katıldı.

Dicle Elektrik ekipleri, özellikle ağır kış şartlarında, diğer tüm yerleşim birimleri gibi sınır hattında bulunan askeri üs bölgelerinde de yaşanan arızaların giderilmesi ve söz konusu bölgelerin enerjisiz kalmaması için ciddi çaba sarf etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Dicle Elektrik Dağıtım, Jandarma, Beytüşşebap, Dicle
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