Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik Ekipleri Sınır Güvenliği İçin İşbaşında

Dicle Elektrik Ekipleri Sınır Güvenliği İçin İşbaşında

55 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım, sorumluluk bölgesindeki Türkiye-Irak sınırında güvenliği sağlayan askeri üs bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan arızaları gidermek ve buralara kesintisiz enerji vermek için her türlü zorluğa göğüs geriyor.

Dicle Elektrik Ekipleri Sınır Güvenliği İçin İşbaşında, System.String[]
Dicle Elektrik Dağıtım, sorumluluk bölgesindeki Türkiye- Irak sınırında güvenliği sağlayan askeri üs bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan arızaları gidermek ve buralara kesintisiz enerji vermek için her türlü zorluğa göğüs geriyor.

Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri, son olarak karla kaplı dağlık bölgede olası tehlikelere aldırış etmeden 5 saat yürüdü ve Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'nin kopan enerji nakil hattını yeniledi.

Ekipler karda 5 saat yürüdü

Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Karaçalı Askeri Üs bölgesine enerji sağlayan iletim hattı, olumsuz hava koşulları nedeniyle koptu. Ancak buraya ulaşımı sağlayan yolların kar ve tipi nedeniyle kapalı olması yüzünden Dicle Elektrik ekipleri, birkaç kez denemelerine rağmen arızayı tespit edemediler. Yapılan girişimler sonucunda yolun Beyaztepe mevkiine kadar olan kısmı dozer ve greyderler yardımı ile açıldı. Ancak buradan Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne kadar olan ve tamamen karla kaplı bulunan 6 kilometrelik dağ yolunun yaya olarak aşılması gerekiyordu. Bunun için de Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü arıza onarım bakım ekibine kamuflajlı komando timleri eşlik etti. Yaklaşık 5 saat süren yolculuk, üs bölgesine 1 kilometre mesafede kopan iletim hattının tespit edilmesi ile son buldu. Ekipler, kopan hattı yeniledikten sonra geri dönerken, enerjisiz kalan Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne onarım sonrasında yeniden enerji verildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:30 Kaynak: İHA

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