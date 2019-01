Dicle Elektrik Ekipleri Zorlu Şartlara Aldırmadan Arızalara Müdahale Ediyor

Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları Güneydoğu'da da kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde bir süredir devam eden olumsuz hava koşulları 400 kadar köy veya mahallede enerji sürekliliğini zaman zaman kesintiye uğrattı. Ancak takviye edilerek sayıları ve donanımları artırılan ekipler, zorlu şartlara rağmen bu arızalara müdahale ederek yeniden enerji sürekliliğini sağladı. Kar yağışı ile birlikte şiddetli rüzgarın etkisi ile daha çok kırsal kesimde olmak üzere bir çok yerde enerji nakil hatları koptu, elektrik direkleri devrildi. Dicle Elektrik Dağıtım'ın sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır 'ın Karacadağ mevkiinde bulunan merkez Alatosun mahallesinde çok sayıda elektrik direği fırtınanın etkisi ile devrilirken, Siirt 'in Baykan ilçesinde bu yüzden devrilen ağaçlar enerji nakil hattını kopardı. Şırnak 'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde ise kar ve fırtına yüzünden birçok yerde enerji nakil hattı koptu. İki metreyi aşan kar nedeniyle ekipler arızaları gidermek için zaman zaman çığ tehlikesine rağmen araç girmeyen kırsal bölgelerde gündüz olduğu gibi gece de yaya olarak çalışma yapmak zorunda kaldı.Takviye yapıldı, donanımları artırıldıOlumsuz hava koşulları Diyarbakır'ın Kulp Lice , Hani, Çüngüş Şanlıurfa 'nın Siverek , Siirt'in Eruh Batman 'ın Kozluk Mardin 'in Mazıdağı ilçeleri ile Şırnak il merkezinde de etkili oldu. Olumsuz hava koşullarının elektrik şebekelerinde oluşturduğu tahribat yüzünden son günlerde toplam 400 köy veya mahallede kısa süreli enerji kesintileri yaşandı. Bu durumu öngören Dicle Elektrik Dağıtım, zaten günün 24 saati görev yapan arıza onarım ve bakım ekiplerine personel ve araç takviyesi yaparak, donanımlarını en üst düzeye çıkardı. Ekipler, zaman zaman yolda kalma pahasına, zaman zaman da çığ tehlikesine rağmen arızalara zamanında müdahale ederek, bölgenin tamamında tüketicilerin yeniden kesintisiz enerji almaya devam etmelerini sağladı.Bin 905 personel 347 araçla ekipler sahadaDicle Elektrik yetkilileri, müşterilerine kesintisiz enerji vermek için her koşulda çalıştıklarını belirterek, "Dicle Elektrik Dağıtım olarak kış şartları ile birlikte bin 905 personel, 453 ekip ve 347 araçla sahadayız. Bölge genelinde enerjinin sürekliliğini sağlamak için gece gündüz demeden her koşulda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR