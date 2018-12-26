Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik Ekiplerinin Karla Mücadelesi Başladı

Dicle Elektrik Ekiplerinin Karla Mücadelesi Başladı

24 dakika önce

Dicle Elektrik ekiplerinin karla mücadelesi başladı, ekipler kar yağışının ardından kopan 100 farklı bölgenin tellerini onarmak için gece gündüz çalışıyor.

Dicle Elektrik Ekiplerinin Karla Mücadelesi Başladı, System.String[]
Dicle Elektrik ekiplerinin karla mücadelesi başladı, ekipler kar yağışının ardından kopan 100 farklı bölgenin tellerini onarmak için gece gündüz çalışıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gün önce etkili olan kar yağışı sonrası kopan elektrik telleri Dicle Elektrik ekipleri tarafından onarıldı. 100 farklı bölgede kopan teller ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden onarılarak bölgeye elektrik verildi. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ilçede karayolları ve özel idare ekiplerinin yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ederken Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmaları ise gece gündüz devam etti. Uzungeçit belediyesi yakınlarında kopan tellerin onarılması için gece geç saatlere kadar çalışan ekipler gün ağarınca ilçe merkez ve yüksek rakımlı köylerdeki elektriğin sağlıklı verilmesi için çalışmalarına devam etti. Dicle Elektrik Beytüşşebap ilçe yöneticisi Mesut Ataman, 100'e yakın arızanın bir günde 19 kişilik ekiple karlı gecede onarıldığını söyledi. Ataman, "Dün sabah yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar çıktı. Kopan teller nedeniyle elektrik kesintisi başladı. Ekiplerimizle beraber hat güzergahına doğru yola çıktık arızanın oluştuğu yerleri tespit edip onarımlara başladık. Kış aylarında yorucu bir o kadar da zor bir iş. 100'e yakın onarım yaptık. Sağ olsun ilçe kaymakamımız bize çok yardımcı oldu. Allah razı olsun sürekli irtibat halindeydik. Gece geç saatlere kadar köy gruplarımıza elektrik vermek için çalıştık. Şu an bile arızalarımız devam ediyor. Ilıcak dağaltı grubunda bir arıza var şu anda burada çalışıyoruz. Kar kış yağmur çamur demeden çalışıyoruz. Özellikle kar yağışları olunca çığ düşme riski oluyor, bu yüzden tek endişelendiğimiz yer çığ bölgeleri. Bölge genelinde şu an arızaların tamamı giderildi" dedi.

Sürekli ekiplerle iletişim halinde olan Mesut Ataman, can güvenliği konusunda ekipleri telsiz ile uyarıyor. Zorlu arazi koşullarında görev yapan ekiplerin çalışmaları vatandalar tarafından takdir edildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:42 Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Kar, Dicle, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Son Dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 11:06:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dicle Elektrik Ekiplerinin Karla Mücadelesi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]