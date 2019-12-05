Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Türkiye'de en fazla mühendis çalıştıran şirketler arasında yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karagüzel, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Genç Mühendisler Sanayicilerle Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, şirket bünyesinde 530 elektrik mühendisini istihdam ettiklerini bildirdi.

Karagüzel, şirketlerinin Dicle Üniversitesi iş birliğiyle "İntörn Mühendislik" programını hayata geçirdiğini anımsatarak, bu kapsamda çok sayıda mühendisin Dicle Elektrik bünyesinde çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Türkiye genelinde en fazla mühendis çalıştıran şirketlerden biri olduklarına işaret eden Karagüzel, "Bu mühendislerin 84'ü Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun. Ayrıca Dicle Üniversitesi'nden mezun olan 386 personelimiz daha var. Bunların da çoğunluğu tekniker. Bu gurur verici bir tablo. Biz çalışkan, talepkar ve dürüst olan daha fazla mühendisle çalışmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.