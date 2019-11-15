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Son Dakika Güncel Dicle Elektrik Genel Müdürü Karagüzel Enerji Çalışanları Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Dicle Elektrik Genel Müdürü Karagüzel Enerji Çalışanları Haftası'nı kutladı

6 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından her yıl kasım ayının ikinci haftası kutlanacağını açıkladığı ve ilki bu yıl gerçekleşen Enerji Çalışanları Haftası'nı kutladı.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Karagüzel Enerji Çalışanları Haftası'nı kutladı, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından her yıl kasım ayının ikinci haftası kutlanacağını açıkladığı ve ilki bu yıl gerçekleşen Enerji Çalışanları Haftası'nı kutladı.


Türkiye genelinde özelleşme süreci ile birlikte enerji sektöründe çalışanların sayısının güncel rakamlarla 470 bine ulaştığını belirten Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, sorumluluk bölgelerindeki 6 ilde devir öncesi 2 bin 809 olan çalışan sayısının bu gün 6 bin 417'ye yükseldiğini açıkladı. Karagüzel, elektrik dağıtım hizmetinin en zor meslek kategorilerinden birinde yer aldığının altını çizer şöyle dedi:


"Oldukça zor şartlarda büyük bir meşakat ve özveri ile çalışarak bölgemizin en ücra köşesine dahi elektrik enerjisi götüren, bunun için gecesini gündüzüne katarak çalışan saha işçisinden memuruna, şoföründen mühendisine, panocusundan müdürüne varıncaya dek her bir çalışanın Enerji Çalışanları Haftası'nı tebrik ederim. Bu özel hafta münasebeti ile iş kazaları ve benzeri olaylarda yaşamını yitirmiş olan enerji çalışanlarını rahmetle anıyor, bu haftanın biz sektör çalışanları için hayırlara vesile olmasını diliyorum." - DİYARBAKIR

Dicle Elektrik Dağıtım, Murat Karagüzel, Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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