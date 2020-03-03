Dicle Elektrik, Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'na katıldı - Son Dakika

Dicle Elektrik, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Diyarbakır'da gerçekleştirilen Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'na katıldı.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kariyer Planlama Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında Dicle Elektrik'in açtığı standı 800 kişi ziyaret ederken, 200 kişi ise iş başvurusunda bulundu.



Toplam 150 şirketin katıldığı fuara, Dicle'nin yanı sıra Batman, Bingöl, Bitlis Eren, Fırat, Mardin Artuklu, Siirt ve Şırnak üniversiteleri de destek verdi. Fuarda ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Hava Yolları gibi kurumlar da yer aldı.

Yaklaşık 7 bin çalışanıyla güneydoğunun en büyük özel şirketleri arasında bulunan Dicle Elektrik'in standı büyük ilgi gördü. Ziyaretçileri, Dicle Elektrik çalışanı 4 kariyer temsilcisi karşıladı.

Dicle Elektrik Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanlığı İşe Alım Yöneticisi Abdulbari Arslan da fuar kapsamında "Kariyer Planlama ve Dicle'de Kariyer" konulu bir sunum yaptı.