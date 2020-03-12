Dicle Elektrik, ilkokul öğrencilerine enerji verimliliğini anlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dicle Elektrik, ilkokul öğrencilerine enerji verimliliğini anlatıyor - Son Dakika

Dicle Elektrik, ilkokul öğrencilerine enerji verimliliğini anlatıyor

6 saat önce

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde yer alan illerde tasarruf bilincini geliştirmek amacıyla başlattığı okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Dicle Elektrik, ilkokul öğrencilerine enerji verimliliğini anlatıyor, System.String[]

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde yer alan illerde tasarruf bilincini geliştirmek amacıyla başlattığı okul ziyaretlerini sürdürüyor. Dicle Elektrik yöneticileri, bu kez Batman'da 2 köy okulunu ziyaret etti, öğrencilere enerji verimliliğini anlatan 'Enerjik Hikayeler' isimli çocuk kitabını dağıttı.


Sorumluluk bölgesinde yer alan illerde enerji verimliliği ve tasarruf bilincini geliştirmek için çalışan Dicle Elektrik, özellikle ilkokullarda eğitim çalışmalarına ağırlık veriyor. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Batman İl Müdürü Yusuf Berus ve Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, ildeki diğer görevlilerle birlikte Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol ve Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köylerinde okulları ziyaret etti. Dicle Elektrik yöneticileri burada öğrencilere "Enerjik Hikayeler" adlı hikaye kitabıyla birlikte kalem seti ve balon da dağıttı.


10 bin hikaye kitabı dağıtılacak


Okul ziyaretleriyle ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, enerji tasarruf bilincini çocuk yaşta insanlara kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Çatır, "Ziyaretlerimizde öğrencilere enerji verimliliğinin geleceğimiz için önemini anlatıyoruz, zira geleceği onlar inşa edecekler. 'Enerjik Hikayeler' kitabımız, bu konuyu çocuklarımıza, onların hoşuna gidecek şekilde anlatmayı hedefliyor" dedi.


Batman İl Müdürü Yusuf Berus ise çocuklukta kazanılan iyi davranışların ve alışkanlıkların yetişkinlikte de devam ettiğine dikkat çekerek, "Ağaç yaşken eğilir. Biz bugünden yarına yatırım yapmak istiyoruz. Her bir ziyaret, geleceğin inşası için küçük de olsa bir katkı" dedi. - BATMAN

Batman, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:17 Kaynak: İHA
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