Dicle Elektrik'in bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri sürüyor

Teknolojiden azami boyutlarda istifade etme çabasını sürdüren Dicle Elektrik, bu alanda yaşanabilecek riskleri en aza indirmek için çalışanlarına bilgi güvenliği farkındalık eğitimi vermeye devam ediyor. İlki kısa süre önce Mardin'de gerçekleşen eğitimin ikinci durağı Şanlıurfa oldu.



Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, teknolojiyi kullanmak kadar bilgi güvenliğine de gereken önemi vermeyi sürdürüyor. Çalışanlarının ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardını tanımaları ve bilgi güvenliği konusuna hakim olabilmeleri için eğitim çalışması başlatan enerji şirketi, bu kez Şanlıurfa'da 311 çalışanına bu konuda eğitim verdi.



Dikkat edilmesi gerekenler



Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu'nun da katıldığı eğitimde, bilgi güvenliğini tehdit eden risklerin başında güvenlik konusundaki farkındalık eksikliğinin geldiğine dikkat çeken uzmanlar, zararlı yazılımlardan korunma, bilgisayar ortamında saklanan verilerin güvenliği gibi konularda bilgiler verdiler. Parola güvenliği, taşınabilir tablet, bilgisayar ve mobil cihaz güvenliği, internette karşılaşılabilecek zararlı yazılım ve virüslere karşı dikkat edilmesi gerekenler de bu eğitim sırasında aktarıldı.



Bilgi Güvenliği Uzmanı Emre Baştuğ, bu konuda en büyük tehdidin kullanıcıların farkındalık eksikliği olduğunun altını çizerken, belirsiz kaynaklardan güvenlik kontrolünden geçirilmeden indirilen uygulamaların tablet, telefon gibi cihazlar üzerindeki verilerin çalınmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Baştuğ, özellikle de kampanya e-postalarına karşı dikkatli olunmasını istedi. - ŞANLIURFA